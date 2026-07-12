Милошев: Надежда Захариева ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в добро, и в лошо

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"Надежда Захариева е поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто, и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне."

Това каза културният министър Евтим Милошев за голямата поетеса, която днес бе изпратена в столичния храм "Света Неделя". Захариева почина по-рано тази седмица на 81 години.

Те е автор на едни от най-хубавите текстове в българската музика, писател и любима на големия поет Дамян Дамянов.

„Човек, поетеса, която завинаги ще остане в българската национална и духовна памет", каза за нея министър Милошев.