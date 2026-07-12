5000 евро гаранция за дъщерята на политика Орлин Алексиев, катастрофирала с над 2 промила

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5000 евро гаранция е определена за дъщерята на политика Орлин Алексиев, катастрофирала с над 2 промила алкохол в София.

Дарина Алексиева не се е подчинила на подаден сигнал за спиране и е самокатастрофирала след гонка с полицията на Околовръстното шосе.

Повдигнато е обвинение и е наложена гаранция от 5 000 евро на 24-годишната шофьорка.

Близки до семейството съобщиха пред "24 часа", че тя не живее с баща си, както и че не е разговаряла с него по телефона в нощта, когато след гонка полицията я спира и задържа.

Орлин Алексиев едва тази сутрин е разбрал за инцидента с дъщеря си.

В автомобила с нея е пътувал и приятелят й, който е 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания след катастрофата.

Орлин Алексиев е български политик, съветник в Столичния общински съвет в три поредни мандата от партия ГЕРБ.

За него неофициално се твърди през годините, че стои зад партията на Слави Трифонов "Има такъв народ", а при последните избори е помагал на партия "Сияние". По времето, когато партията на тв водещия беше във властта, за Орлин Алексиев пак неофициално се твърдеше, че има сериозно влияние в сферата на здравеопазването, икономиката и транспорта.