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Тежка катастрофа на Хаинбоаз, кола се удари челно в камион и шофьорът ѝ загина

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Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев

Тежка катастрофа е станала на Прохода на Републиката в неделя вечерта, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал около 21:50 часа между лек автомобил и камион. Шофьорът на колата е навлязъл в насрещното да изпреварва. Шофьорът на камиона е излязъл от пътя, за да избегне инцидента, но колата се е ударила в него. 

На място е загинал шофьорът на автомобила. 

Това е поредната тежка катастрофа със загинал за последните няколко седмици. На 24 юни камион премина мантинелите на магистрала "Тракия" край 290-ия км и помете кола. На място загинаха две деца и бащата на едното от тях. 

Идентичен тежък инцидент се случи на 10 юли, но на 312-ия км от магистралата. При него загина един човек. 

На 11 юли кола се вряза в паркиран камион край Дупница и на място загинаха двама души. Жена е в тежко състояние, а други двама също са в болница. 

Рано сутринта на 12 юли 20-годишен младеж се вряза в паркиран камион на входа на град Добринище и загина на място. 

Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев
Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев
Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев
Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев
Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев
Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев
Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев
Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев
Тежка катастрофа на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Иван Янев

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