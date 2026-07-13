Жители на Кресна излизат на протест срещу забраната за ляв завой

Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа срещу организацията на движение през града им, която ограничава правото им на придвижване. Протестът ще се проведе до главния път Е-79, в района на пешеходната пътека в центъра на града, показа репортаж в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви.

Проблемът със сигурността на жителите на Кресна и негативите от ограниченията в придвижването им през главен път Е-79, се изостря през летния сезон, когато туристическият и тежкотоварен трафик към и от Гърция се увеличава в пъти.

Миналата година АПИ въведе забрана на левия завой за автомобилите, които се включват в главния път от двата основни квартала на града, като беше поставен и пешеходен светофар до единствената пешеходна пътека в центъра на Кресна. За да предотвратят нарушенията на забраните, в района на кръстовището бяха поставени и ограничителни колчета.

Хората от Кресна твърдят, че тази промяна в организацията на движение частично решава проблема с натоварения трафик по международния път, но силно ограничава правото за свободно движение на местните жители.

Това означава, че хората, които живеят от другата страна на града и трябва да тръгнат за Благоевград, трябва да стигнат първо до кръговото кръстовище, само че в дните с натоварен трафик е задръстено и там се образува огромна тапа.

Те настояват забраните да бъдат отменени, държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. Трябва да се търсят и други решения, категорични са от Инициативния комитет "За свободно движение в град Кресна".

Протестът тази вечер е обявен от 18 до 22 часа, като в официално писмо са посочени и последващи дати -17 и 19 юли, ако няма реакция на държавните институции.