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Украинският камион, спрян заради износени гуми, трябва да смени седем

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Тирове. СНИМКА: Архив

Шофьорът му получи глоба от 255 евро 

При специализирана полицейска акция на магистрала "Тракия" на 213 километър в неделя беше спрян украински камион, който  е бил с опасно износени гуми. Според пътните полицаи на места грайферът на гумите е липсвал напълно, а камионът е спрян от движение до отстраняване на неизправността. Трябва да смени седем гуми, за да може да продължи, съобщава Нова.

Комисар Павел Вълов, началник отдел „Охранителна полиция" в ОДМВР-Стара Загора, съобщи, че това е станало в неделя, след като в областта е въведена организация в петък, събота и неделя за отбиване на камионите от магистралата и отклоняването им по алтернативни маршрути.

Гумите изглеждат ударени или камионът се движи с тях без контрол от страна на органите, българските или европейските, заяви комисар Вълов.

„Той е влязъл на вътрешна граница на ЕС, където Гранична полиция не винаги спира превозните средства, и този камион е минал без да бъде проверен", посочи Вълов.

На шофьора е наложена 255 евро глоба и му предстои да смени 7 от гумите на камиона преди да продължи.

Тирове. СНИМКА: Архив

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