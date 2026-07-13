За 24 часа има 125 загасени пожара, 232 сигнала и 11 лъжливи повиквания

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През изминалото денонощие в страната са загасени общо 125 пожара без пострадали, противопожарните звена са реагирали на 232 сигнала за произшествия и е имало 11 лъжливи повиквания.

Това съобщават към 6:00 ч. тази сутрин от Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които 7 – в жилищни сгради; 8 – в транспортни средства; 5 – в селското стопанство; 2 – в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 100 пожара, от които 56 – в сухи треви, горска постеля и храсти; 2 – в стърнища; 34 – в отпадъци.

Извършени са 96 спасителни дейности и помощни операции, от които 6 – при катастрофи в транспортни средства; 1 – при промишлена авария, както и в съдействие на други структури и ведомства и на граждани в различни ситуации.