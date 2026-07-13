Внесохме 108 хил. работници от трети страни за 3 г.

Има усещане за несправедливост, въпреки че разходите в социалната сфера непрекъснато нарастват. Дефицитите в държавното обществено осигуряване са се трупали години наред, защото назад във времето са вземани политически решения за промени дори на формулите. Това каза социалната министърка Наталия Ефремова пред БНТ.

От 1 януари 2026 г. минималната заплата е 620,20 евро. Тя обясни, че ще стартират преговори между бизнеса и синдикатите за нова формула от догодина.

Майчинството пък няма да се съкращава, категорична бе тя.

От 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си. А догодина процентът ще е 40, като в частния сектор. За целта обаче брутната им заплата ще се вдигне, за да не се намалява чистата им заплата.

Ковид добавката беше временна мярка. Това е причината тя вече да не се включва във формулата за новите пенсии от 1 юли, обясни Ефремова.

Отпадането на тавана на пенсиите към момента не се обсъжда, но се обсъжда мярка за повишаването му, което ще е постепенно и поетапно, каза още Ефремова.

През последните 3 г. сме внесли над 108 хил. работници от трети страни. Това показва голяма нужда от работници и бих казала квалифицирани, каза още тя. Най-голям е броят на наетите граждани от Узбекистан, Турция, Молдова и Украйна, като те заемат ключови позиции основно в секторите строителство, туризъм, селско стопанство и преработваща промишленост. Трябва да следваме три принципа при внасянето на кадри - да има баланс и да се търсят първо наши работници. Следващият принцип е справедливост и спазване на европейското законодателство, обясни още Ефремова. И обясни, че са подготвени промени за преработката на документи при сезонната заетост. Всичко вече пък електронно и работодателите кандидатсват в нея.