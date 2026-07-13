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За първи път: един уикенд с пет мисии на въздушните линейки

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въздушна линейка СНИМКА: Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха

Изминалият уикенд е първият, в който екипите на въздушната спешна медицинска помощ изпълняват пет мисии само за два дни. Това съобщи пред Би Ти Ви заместник-директорът на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха д-р Мартин Малчев.

Той обясни, че решенията за изпращане на въздушна линейка се вземат според тежестта на състоянието на пациента, логистичните възможности, метеорологичните условия и безопасността на полета.

По думите му досега въздушните линейки са били изпращани три пъти директно на мястото на тежки пътни инциденти. Сигналите постъпват от екипите на Спешна помощ, полицията и други институции, като всеки случай се оценява индивидуално.

За да може хеликоптер да кацне на автомагистрала, е необходимо районът да бъде напълно обезопасен. Не трябва да има разлив на гориво, пожарните екипи трябва да са осигурили безопасността на мястото, а полицията – достатъчно пространство за кацане възможно най-близо до пострадалите.

въздушна линейка СНИМКА: Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха

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