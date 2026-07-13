Диана Русинова: Тираджиите у нас масово карат по джапанки и голи до кръста

Шофьорите на камиони у нас масово карат по джапанки, чехли и голи до кръста, което също е забранено по закон. Това заяви в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.

„Във всяко стадо има черни овце, но черните овце стават все повече и повече поради липсата на контрол. Каквото и да направим на пътя, ако тези тежки камиони не започнат да бъдат контролирани, то имайте предвид, че проблемите с катастрофите няма да бъдат решени", предупреди Русинова.

Според нея ДАИ не си върши работата и институцията е превърната в паразитен орган. „В момента в този си вид агенцията е напълно излишна.

За толкова години агенцията не успя да си свърши работата, благодарение на която да усетим, че катастрофите в страната намаляват", посочи Русинова.

Тя настоя за реформа в пътния сектор. Диана Русинова е на мнение, че другата институция, която не си върши работата е Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

„България е седнала върху "транспортна бомба". Системата е толкова блокирана от опити за прикриване на злоупотребите в строителството и отказ от реформи, че експлозията – под формата на поредната трагедия – е въпрос на време. „Държавата е пуснала волана и е затворила очи, чакайки следващата жертва, за да вдигне рамене", каза още Русинова.