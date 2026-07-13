Пилот и пътник на лек самолет загинаха в катастрофа в Австрия, мъж и жена са спасени

Пилотът на лек самолет и пътник загинаха при катастрофа в Австрия, но други двама са спасени. Това съобщиха местните служби за спешна помощ.

Инцидентът е станал близо до Гаминг в източната част на страната. Полицията съобщи, че млада жена и друг мъж пътник са били спасени живи от мястото на катастрофата в залесена планинска местност. И двамата са тежко ранени.

Пресеченият и горист терен на мястото на катастрофата е затруднил достъпа за службите за спешна помощ. Пожарникар обясни пред местните медии, че спасителите са били принудени да си проправят път през храстите, използвайки моторни триони, а след това да изградят импровизиран прелез над поток, за да стигнат до самолета.

Все още не е предоставена информация за траекторията на полета или възможната причина за инцидента. Започнато е разследване.