Василена, която заснела 14 автомобила в аварийната на "Тракия", щяла да е викана толкова пъти в полицията

Шофьорката Василена Киара Димитрова, която засне 14 автомобила, движещи се в аварийната лента на АМ „Тракия" и е сигнализирала за тях, сега трябва да присъства в полицията 14 пъти при съставяне на акта на нарушителите. Това съобщи самата тя по Нова тв и заяви, че така й казали от КАТ - София.

Тя била предупредена, че голяма част от нарушителите обжалват наложените санкции от 500 евро и два месеца лишаване от правоуправление. Ако това се случи, делата ще се гледат в съда в Ихтиман, където тя също ще трябва да присъства като свидетел.

Тя заяви, че не е оттеглила сигнала, защото смятала, че може да даде пример на хората да бъдат граждански активни, но и се иска да има по-улеснена процедура.

Адвокат Илия Тодоров смята, че подобна административна тежест демотивира хората да подават сигнали. Той уточнява, че видеорегистраторите и телефонните записи могат да бъдат доказателство в съда, стига сигналът да не е анонимен и да съдържа точни обяснения за времето, мястото и начина на нарушението.

„Според мен не е необходимо 14 пъти да бъде извикана, за да се състави акт в нейно присъствие към нарушителя, тъй като си има процедура, която това може да се случи и без нейното присъствие", заяви адвокатът. Той обаче посочи и рисковете пред свидетелите, ако делото стигне до съдебна фаза.

„Най-абсурдната ситуация би била, ако подадеш сигнал, впоследствие бъдеш конституиран като свидетел по делото и не се явяваш един или няколко пъти. Могат не само да те глобят, теоретично могат и принудително да те доведат в съда със съдебна охрана", казва Илия Тодоров, като допълни, че промяната на тази система е работа на държавата, която трябва да улесни процедурата, за да насърчи гражданската активност.