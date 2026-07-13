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Пожарникари и полицаи със засилени проверки в Пловдивско, спипаха 14 нарушители през уикенда

24 часа Пловдив онлайн

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Шефът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив ст. комисар Васил Димов. Снимка: Никола Михайлов

Недопустимо е да се палят стърнища, но все още хващаме земеделци да го правят, обясни шефът на пожарната в областта ст. комисар Васил Димов

Пожарникари, заедно със служители на Областната дирекция на МВР, предприемат засилени проверки за неправомерни палежи. До края на пожароопасния сезон те ще се извършват ежедневно, като събота и неделя - засилено. А нарушителите ще получават съответните глоби. 

Това съобщи шефът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив ст. комисар Васил Димов. По думите му само за събота и неделя на територията на областта са били регистрирани 74 произшествия, от които 44 са пожарите. Хванати са 14 акта за различни нарушения, включително и за пожари, съобщи Нова. 

"На 3 от пожарите са хванати нарушители", обясни ст. комисар Димов. Ставало въпрос за пожари в земеделски земи. Регионалната дирекция продължава да хваща фермери, които палят стърнища. "За жалост установихме и предходната седмица случаи на земеделски производители, които след жътва ги палят. Това е абсолютно недопустимо. Те не се съобразяват не само със закона, но и с другите посеви в близост", каза шефът на пожарната. И добави, че на територията на областта има регистрирани 18 сдружения с около 400 доброволци, но винаги трябват повече.

Васил Димов припомни глобите за нарушение на правилата за пожарна безопасност през лятото - до 1000 евро за хора и до 2500 евро за фирми. Ако бъде установено повече от едно нарушение, санкция ще има за всяко от тях. 

Шефът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив ст. комисар Васил Димов.

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