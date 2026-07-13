Хванаха с дрон 36 рискови шофьори във Велико Търново

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36 шофьори са наказани най-вече за рискови изпреварвания при тридневна операция с дрон за контрол на движението по пътищата, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Специализирана полицейска операция е с цел намаляване предпоставките за тежки катастрофи със загинали и ранени, уточняват от дирекцията.

В петък и през почивните дни екипи на полицията следяха за нарушения по най-натоварените пътни артерии в областта с помощта на безпилотно летателно средство (дрон). Най-често допусканите нарушения бяха неправилно изпреварване. Санкционирани са общо 36 водачи, от тях 5 с актове и 31 с глоби по фиш.

Подобни операции, при които с дрон се записва нарушението и непосредствено след това автомобила се извежда от потока и водача се санкционира ще продължат да се провеждат и занапред в цялата област, предупреждават от полицията.