Румен Миланов: Бившият шеф на ДАНС не помни защо е отменил заповедта за експулсиране на Невзоров

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Заповедта за отменяне на експулсирането на Олег Невзоров няма мотиви и не разбрахме мотивите зад нейното отменяне. Бившият шеф на ДАНС не си спомня защо е отменил заповедта.

Това каза в предаването "На фокус" депутатът от "Прогресивна България" Румен Миланов.

"На това му казваме, че най-вероятно има телефонно право на някой. Ще се разбере, всичко се разбира", каза още той.

Той обясни, че целият процес в незаконния град в местността Баба Алино започва много по-рано от 2023 г. с изкупуване на имоти.

"След това там има доста сериозни проблеми по строителните книжа - има устройствени планове, които не са разработени. Целият този процес е подготвян отдалече, допуснати са административни нарушения, които може да са свързани с корупция, това трябва да се докаже", каза Миланов.

Според него прокуратурата като започне да си върши работата може да изясни много обстоятелства около Невзоров и незаконния град.

"Ние нямаме достъп до всички данни, каквото и да правим", заяви депутатът.

По думите му трябва да се сведе до минимум влиянието на политиката върху службите, а тя се стреми усилено да оказва това влияние.