Румен Миланов: Бившият шеф на ДАНС не помни защо е отменил заповедта за експулсиране на Невзоров

Заповедта за отменяне на експулсирането на Олег Невзоров няма мотиви и не разбрахме мотивите зад нейното отменяне. Бившият шеф на ДАНС не си спомня защо е отменил заповедта.
Това каза в предаването "На фокус" депутатът от "Прогресивна България" Румен Миланов.
"На това му казваме, че най-вероятно има телефонно право на някой. Ще се разбере, всичко се разбира", каза още той.
Той обясни, че целият процес в незаконния град в местността Баба Алино започва много по-рано от 2023 г. с изкупуване на имоти.
"След това там има доста сериозни проблеми по строителните книжа - има устройствени планове, които не са разработени. Целият този процес е подготвян отдалече, допуснати са административни нарушения, които може да са свързани с корупция, това трябва да се докаже", каза Миланов.
Според него прокуратурата като започне да си върши работата може да изясни много обстоятелства около Невзоров и незаконния град.
"Ние нямаме достъп до всички данни, каквото и да правим", заяви депутатът.
По думите му трябва да се сведе до минимум влиянието на политиката върху службите, а тя се стреми усилено да оказва това влияние.