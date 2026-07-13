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Столичанин е в ареста за 72 ч., хванаха го с раница с дрога във Велико Търново

Дима Максимова

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32- годишен мъж от София е с повдигнато обвинение за държане на дрога, оценена  за 3140 евро.

В събота в района на автогара юг в областния град е извършена проверка на 32-годишен от София. В раницата му са намерени пликове, съдържащи различни вещества, които при полеви наркотест са реагирали на канабис и кокаин. Дрогата е с общо тегло над 200 грама, на стойност над 3140 евро. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

След доклад на материалите в прокуратурата вчера той е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата мярката му за задържане е удължена на 72 часа.

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