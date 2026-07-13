ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов пробив при инсулиновата резистентност

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23213985 www.24chasa.bg

Моторист е пострадал при катастрофа в Полски Тръмбеш

Дима Максимова

[email protected]

592
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Мотоциклетист е пострадал при катастрофа с камион в Полски Тръмбеш. Произшествието е станало в неделя около обяд между мотоциклет, управляван от 55-годишен от Полски Тръмбеш и товарен автомобил, с 25-годишен от с. Виноград зад волана.

В резултат на удара е пострадал мотоциклетистът. Той е настанен за лечение във великотърновската болница. Водачите са изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Причините са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)