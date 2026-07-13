Моторист е пострадал при катастрофа в Полски Тръмбеш

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Мотоциклетист е пострадал при катастрофа с камион в Полски Тръмбеш. Произшествието е станало в неделя около обяд между мотоциклет, управляван от 55-годишен от Полски Тръмбеш и товарен автомобил, с 25-годишен от с. Виноград зад волана.

В резултат на удара е пострадал мотоциклетистът. Той е настанен за лечение във великотърновската болница. Водачите са изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Причините са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.