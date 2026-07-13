За 13 дни са станали 277 катастрофи с 340 ранени и 18 загинали

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За 13 дни от началото на месеца в страната са станали 277 ПТП с 340 ранени и 18 загинали.

През изминалото денонощие двама души са загинали, а 27 са ранени при 23 тежки катастрофи, съобщиха от МВР на сайта на министерството.

В София са регистрирани едно тежко и 20 леки пътнотранспортни произшествия (ПТП). Пострадал е един човек.

От началото на годината катастрофите са 3310, загинали са 235-ма, а ранените са 4103.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (210) се отчитат 25-ма повече жертви на пътя.