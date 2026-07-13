ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров остава 146-и в света, рекордно кла...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23214004 www.24chasa.bg

За 13 дни са станали 277 катастрофи с 340 ранени и 18 загинали

620
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Pixabay

За 13 дни от началото на месеца в страната са станали 277 ПТП с 340 ранени и 18 загинали. 

През изминалото денонощие двама души са загинали, а 27 са ранени при 23 тежки катастрофи, съобщиха от МВР на сайта на министерството.

В София са регистрирани едно тежко и 20 леки пътнотранспортни произшествия (ПТП). Пострадал е един човек.

 От началото на годината катастрофите са 3310, загинали са 235-ма, а ранените са 4103.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (210) се отчитат 25-ма повече жертви на пътя.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)