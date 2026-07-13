Петима пияни шофьори пипнаха през уикенда във Велико Търново

Общо петима шофьори са дали положителни проби за алкохол з през уикенда в региона на Велико Търново. Трима водачи са засечени в събота от служители на РУ – Горна Оряховица, Стражица и Пътна полиция.

Около 22,30 ч. в с. Козаревец е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 37-годишен местен жител. При тест на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,87 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

В събота следобед по пътя между Стражица и с. Бряговица е спряна мотофреза, управлявана от 47-годишен от с. Бряговица. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,56 промила. Той е отказал кръвна проба.

Срещу двамата са започнати бързи производства.

Вечерта при обработка на катастрофа с материални щети 25-годишен от с. Пчелище е бил с 1.92 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.

Двама водачи, употребили алкохол, са хванати в неделя. Снощи около 21,30 ч. в с. Шемшево е извършена проверка на кола, управляван от 30-годишен от Велико Търново. Дрегерът е отчел 1,44 промила в издишания от шофьора въздух. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

В хода на специализирана полицейска операция в неделя автопатрул на РУ – Стражица е извършил проверка на товарен автомобил, управляван от 41-годишен от Търговище. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,31 промила. Взета му е кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По двата случая са образувани преписки.