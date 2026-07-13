Да се вдигне възрастта за пенсия в МВР, предлага Фискалният съвет

Близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст са още на работа. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система, защото сега се пенсионират твърде рано. Това предлага Фискалния съвет с пост във фейсбук.

Тази година военни, полицаи и хората с силовите ведомства се пенсионират на 54 г. и 6 месеца и трудов стаж от 27 г., от които 18 г. трябва да са в системата.

7057 служители в МВР получат едновременно и пенсия и заплата от бюджета в пълен размер, към 31 март, съобщи в началото на месеца пък Васил Велев от АИКБ. Той се позовава на искане по Закона за достъп до обществената информация, което е изпратено от Атанас Тафков до НОИ.

В отговора им е посочено, че 5175 служители са упражнили правото си на пенсия, но все още в правоотношения с МВР към 31 март. Това са полицаи и пожарникари.

595 са упражнили правото си на пенсия, но все още са на работа в МВР. Това обаче са държавните служители там.

1287 пък са служителите в МВР работещи по трудово правоотношение.

"На 100 000 души население има средно - по 300 полицаи средно за света, по 313 полицаи средно за ЕС, по 421 полицаи за България", цитира Велев данни на Фискалния съвет.

Разходите за МВР през тази година ще са 2 115 233 200 евро, от които разходите за персонал са 1 972 559 400 евро.

Миналата седмица о Фискалния съвет пък публикуваха анализ на пенсионната система на проф. д-р Богомил Манов. В него той пише, че основният структурен проблем на действащата система е недостатъчно силната зависимост между индивидуалния осигурителен принос и размера на получаваната пенсия. Докато тази връзка не бъде съществено засилена, стимулите за пълноценно участие в системата ще останат слаби, а финансовата ѝ устойчивост ще продължи да се влошава.

В него той пише, че добра европейска практика в това отношение представляват пенсионните системи на Германия и Австрия, които използват точков модел за оценка на осигурителния принос. Всяка година осигурителният доход се съпоставя със средния осигурителен доход за страната, като по този начин се формират пенсионни точки. При отпускане на пенсия общият брой точки се умножава по ежегодно определяна стойност на една пенсионна точка. Прилагането на подобен модел в България би осигурило значително по-голяма прозрачност, предвидимост и проследимост на пенсионните права. Осигурените лица ще могат във всеки момент да получават информация за натрупаните права и прогнозния размер на бъдещата си пенсия, което ще засили общественото доверие в системата.