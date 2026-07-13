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„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД уведомява своите клиенти, че поради извършване на планов ремонт по топлопреносната мрежа ще бъде преустановено топлоснабдяването в периода от 06:00 ч. на 28.07.2026 г. до 24:00 ч. на 31.07.2026 г. на следните обекти:

жк. "Трошево" бл. 56, жк. "Младост" бл. 100 –118, бл. 153 и бл. 154, бул. „Ян Хуниади“ № 14, ул. „Васил Чекаларов“ № 4, 6, 8, 10, 12 и 14, жилищна сграда „Руди Ан“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, ОУ „Антон Страшимиров“, ДГ „Синчец“ и ДГ „Морска звездица“.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство и ще положи всички усилия ремонтните дейности да приключат във възможно най-кратък срок!