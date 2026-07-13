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Български ученици спечелиха пет медала от Международната олимпиада по физика в Колумбия

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СНИМКА: МОН

Български ученици спечелиха пет медала от 56-ата Международна олимпиада по физика, която се проведе в Букараманга, Колумбия, съобщиха от министерство на образованието. 

В олимпиадата се включиха 370 участници от 87 държави. Олимпиадата се проведе в два кръга, като на първия учениците се състезаваха върху една експериментална задача, а на втория кръг – върху три теоретични.

Сребърни медали спечелиха Светослав Арабов (10. клас, МГ „Д-р Петър Берон" – Варна), Йордан Петков (10. клас, Американски колеж в София), Александър Николов (12. клас, ПЧМГ) и Мирослав Драганов (10. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков" – Бургас). Бронзов медал завоюва Петър Попов (12. клас, ПМГ „Яне Сандански" – Гоце Делчев).

Ръководители на националния отбор са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Международната олимпиада IPhO е най-престижното международно състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 г., а България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания досега.

СНИМКА: МОН

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