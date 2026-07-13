Синтетичен канабиноид откриха при проверка в затвора в Смолян

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При проверка в Затворническото общежитие в Смолян, намиращо се в местността „Герзовица", са открити близо 2 грама наркотично вещество, съобщиха от полицията.

При извършената проверка на помещение в общежитието служители са намерили 1,96 грама вещество, което при полеви наркотест е реагирало на синтетичен канабиноид.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава с цел изясняване на всички факти и обстоятелства около случая.

Само преди седмица в спално помещение в ТПО – Смолян беше открит същият наркотик с тегло 3,78 грама. В края на юни надзиратели отново се натъкнаха на наркотични вещества в спално помещение, обитавано от шестима лишени от свобода.