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За агресия срещу полицаи задържаха двама в Стара Загора и Крън

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СНИМКА: Пиксабей

Заради агресивно поведение срещу полицейски служители двама мъже са задържани в отделни случаи в Стара Загора и Крън.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в областния град.

В събота, около 2:31 ч. полицейски екип на сектор „Пътна полиция" е спрял за проверка лек автомобил „Мерцедес" на кръстовището на бул. „Цар Симеон Велики" и ул. „Генерал Стефан Азманов" в Стара Загора. Автомобилът бил управляван от 41-годишна жена, а в него пътувал 45-годишен мъж.

По данни на полицията мъжът започнал да пречи на служителите да извършат проверката и проявил агресивно поведение. Това наложило използването на физическа сила и помощни средства - белезници. При опита да му бъдат поставени белезниците той оказал съпротива и затиснал с тялото си ръката на 41-годишна полицейска служителка към автомобила, вследствие на което тя получила охлузни рани.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

При друг случай, в неделя, около 2:36 ч. в Крън полицейски екип на Районното управление в Казанлък е спрял за проверка лек автомобил „Нисан", управляван от 36-годишен мъж.

По време на проверката водачът започнал да обижда полицейските служители и отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. На мъжа е връчен талон за медицинско изследване, след което е съпроводен до Филиала за спешна медицинска помощ в Казанлък за вземане на кръвна проба. Там той е отказал да даде кръв за анализ и продължил да се държи агресивно и арогантно, като отправял закани и обиди към полицейските служители и дежурния лекар.

По случая в Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

СНИМКА: Пиксабей

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