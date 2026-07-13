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Косенето на тревните площи в Русе продължава и през тази седмица

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Общинските екипи продължават дейностите по косене на тревните площи в Русе

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД "Паркстрой" продължават и през периода от 13 до 17 юли дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе, съобщиха от общината. 

Служителите на общинското предприятие ще извършват дейности по косене в Парка на младежта и Централна градска част.
ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на скатове, средни ивици, пътни възли и прилежащи площи по кея, между ул. „Плиска" и ул. „Доростол", между улиците „Алеи Възраждане" и „Доростол", ж.к. „Чародейка Север" - комплекс „Стотиците", ж.к. „Чародейка Север" - комплекс „Трите стотици",, ж.к. „Дружба 3", блокове 5, 6 и 10, 7, 8 и 9.

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.

Общинските екипи продължават дейностите по косене на тревните площи в Русе

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