Метрото пренареди картата на наемите в столицата

Вече почти всяка четвърта обява посочва близост до метростанция, а това със сигурност вдига цената

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Почти всяка четвърта обява за отдаване под наем на жилище в столицата, която се появява в интернет, посочва сред предимствата на обекта близостта до метростанция.

Метрополитенът не просто пренареди картата на наемите - с негова помощ дори имоти в най-отдалечени квартали на София станаха привлекателни. Но разрастването на линиите и увеличаването на броя на метростанциите правят така, че във все повече обяви може да се добави „в близост до метро", колкото и разтегливо да е това понятие.

Кметът на София Васил Терзиев проверява строителството на метрото към „Подуяне", което ще е готово това лято. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Имотите, разположени на пешеходно разстояние - примерно до 10 минути, от метростанция, традиционно поддържат между 15% и 25% по-високи наеми в сравнение с подобни жилища в същия квартал, но без удобен достъп до подземната железница. Така поне твърдят брокери, макар че няма реална база за сравнение. Всяко жилище има уникален адрес и дори да е с еднаква квадратура с имот на другия край на София, няма как цените им да се сравняват. Освен това наемите в България се увеличиха през последната година. Средното им нарастване е с между 7 и 10% за големите градове, където няма метро. Но в столицата – със или без близост до станция, ръстът достига до 15%, т.е. толкова, с колкото се вдигнаха и цените на жилищата за същия период.

Изграждането на метрото пренареди картата на наемите в столицата и дори имоти в най-отдалечени квартали стават привлекателни.

По косвен път все пак може да се заключи, че в облагодетелстваните с метро райони на столицата наемният пазар се раздвижва. Например последната, четвърта част на „Младост" в предходните десетилетия беше просто югозападният край на столицата, в който най-далечните панелни блокове бяха издигнати насред полето. До там се пътуваше с три „бързи" автобусни линии, които в час пик вземаха разстоянието от центъра до „Младост 3" и „Младост 4" за приблизително 50 минути. Днес 35 минути са достатъчни за придвижване с метро до бизнес парка, при това не от центъра, а чак от „Люлин". Дори заедно с времето за чакане на мотрисата. С изграждането първо на бизнес парка, а после и с прокарването на линията до едноименната метростанция това място стана притегателен център за строителните предприемачи. Днес районът е неузнаваем и от поляните нищо не е останало. Всичко е плътно застроено предимно с жилищни кооперации, а напоследък и с офис сгради. Районът е много популярен предимно сред млади професионалисти, които работят в бизнес парка. Само в един от многобройните имотни сайтове излизат приблизително 200 обяви за отдаване под наем на жилища, като средната цена е малко над 800 евро месечно за обзаведен апартамент, независимо че квадратурите не са особено големи. Идеята за удължаването на тази линия с още две станции чак до ИКЕА и „Ринг мол" без съмнение ще засили още инвестиционната активност, която е пряко свързана с появата на повече жилища за отдаване под наем.

Парадоксално или не, по-голямото предлагане на жилища за наемане съвсем не означава, че стойността на месечния наем намалява. Този пазар зависи и от други фактори - предимно от работната сила и от района, който или е удобен за работа или учене, или не е, защото е отдалечен. Същото като в „Младост 4" се случва и с идеята за удължаване на метролинията, която в момента стига до „Парадайс мол", с още станции до „Кръстова вада" и дори до „Студентски град". Районът на мола и в момента е гореща точка на имотния пазар. И тъй като това продължение вече се проектира, предприемачите още отсега превръщат „Кръстова вада" в строителна площадка. В този комплекс актуалните обяви за квартири под наем са още повече – около 300, а средната наемна цена дори минава 1000 евро. Все още без метро. По принцип южните квартали на София винаги са били по-популярни и за покупка на жилище, и за наемане. Метрото обаче е в състояние да раздвижи жилищния пазар дори в северните райони на столицата, които от десетилетия страдат от липса на бърза връзка с центъра. В момента трите нови метростанции по булевард „Владимир Вазов" са най-близкият до завършване етап от трета линия, които се очаква да бъдат пуснати през юли тази година. Предприемачите не са чакали сегашния момент – около булеварда отдавна кипи строителна дейност и в кварталите „Сухата река", „Левски В" и „Левски Г" се повтаря това, което стана по краищата на „Младост". Те се напълниха с нови жилищни кооперации, които изникнаха покрай панелните блокове. Място има достатъчно, защото за разлика от „Младост", където връщането на земеделските земи в реални граници на бившите им собственици бе направено, без да се държи сметка, че днес това са зелени площи, в „Левски" такива площи почти нямаше.

Поглед към последните части на „Младост" откъм Витоша - районът е неузнаваем в сравнение дори само с преди десетилетие. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ Само допреди 5 години наемите в „Левски В" и „Левски Г" бяха сред най-ниските в столицата. Днес вече не може да се намери дори малък апартамент за под 400-450 евро месечно. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Само допреди пет години наемите в тези три квартала бяха сред най-ниските в София. В момента цените доближават стойностите в други, по-престижни райони и вече рядко може да се намери апартамент за под 400-450 евро месечно. Същото се получава и с едно от разклоненията на трета метролиния в източна посока, чието изграждане започна през 2022 г. То тръгва от ул. „Шипка", минава под парка на Военната академия, през „Слатина", зала „Арена 8888", „София Тех парк", бул. „Цариградско шосе" до Окръжна болница. Ако срокът бъде спазен, трябва да е готово до края на 2027 г.

Елемент от интериора на една от новите метростанции – при стадион „Георги Аспарухов", която ще заработи това лято. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Разликата е, че в тези няколко софийски квартала, през които преминава, почти няма как да има ново строителство, защото са плътно застроени райони. Там и в момента наемите са по-скоро към 800 евро месечно за двустаен апартамент. А в „Яворов", където няма и особено голямо предлагане, защото е китен, малък квартал с много зелени площи, наемът за такова жилище може и да надвиши 1000 евро. В „Яворов" има, макар и малко на брой, и свръхголеми жилища от по 200 и над 200 квадратни метра, които в момента се предлагат за по над 2000 евро месечно. Повечето от жилищните райони, които свързва това разклонение на трета метролиния, и досега не можеха да се оплачат от лоши транспортни връзки с центъра. Булевардите „Ситняково", „Шипченски проход" и „Гео Милев" са достатъчно проходими, но районът е доста пренаселен и с пускането на метро се очаква подземната железница да се ползва от над 75 хиляди пътници дневно.

Трябва да се отбележи, че независимо от метрото разликите в наемите по райони все пак остават. Например в „Люлин", който отдавна е достъпен с метро, средната стойност на наемите в момента е по-ниска, отколкото в южните райони на столицата – около 550-600 евро месечно. Причините обаче трябва да се търсят в това, че „Люлин" е типичен комплекс спалня – тук и наоколо няма кой знае колко офис сгради. Най-близкият индустриален център е в Божурище, но голяма част от работещите там пътуват и от близки населени места, а не само от столицата. Предстоящото строителство на още две метростанции под булевард „Царица Йоанна" към Околовръстния път не е довело все още до осезателно вдигане на наемите в „Люлин 2" и „Люлин 3". Но тези части на жилищния комплекс видимо се застрояват усилено напоследък. Което е предпоставка за оживление на местния имотен пазар, а това по-късно със сигурност ще доведе до по-забележимо вдигане на наемите.

Може да намерите „BUILD TREND" на местата за продажба на списания в цялата страна или да поръчате на тел. 02/942 2088