22 нарушения при 171 товарни автомобила, установени в специализирана акция в Стара Загора

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22 нарушения, свързани с техническа неизправност на общо 171 товарни автомобила, са установени в рамките на специализирана полицейска операция на територията на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, насочена към проверка на техническото състояние на моторните превозни средства.

Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

По време на акцията през изминалите два дни са установени и 34 други нарушения на Закона за движението по пътищата.

От полицията припомниха, че в рамките на операцията в неделя около 11:40 часа на автомагистрала „Тракия", при 213-и км в посока София, служители на сектор „Пътна полиция" са спрели за проверка влекач с прикачено полуремарке с украинска регистрация, управляван от 46-годишен мъж.

Превозното средство е спряно от движение и се намира в сектор „Пътна полиция". То ще бъде допуснато отново до движение след отстраняване на установената техническа неизправност, допълниха от пресцентъра.