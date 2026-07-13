Държавата да доплаща на сезонните работници в земеделието

Хората, които приемат краткотрайна сезонна работа в земеделието, да получават допълнителна финансова подкрепа за всеки отработен ден. Тази промяна в Закона за насърчаване на заетостта предлагат депутати от ГЕРБ.

Размерът на помощта пък ще трябва да се определя всяка година с Националния план за действие по заетостта. Тя обаче ще се дава само, ако хората са регистрирани и в бюрата по труда.

"С колеги от ГЕРБ-СДС внесохме предложение за нова мярка в Закона за насърчаване на заетостта с ясна цел - повече хора да изберат да работят, а не да остават без работа. Днес много земеделски производители трудно намират работници за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, а в същото време има регистрирани безработни, които не приемат краткотрайна сезонна работа. Предлагаме държавата да предоставя допълнителна целева финансова подкрепа за всеки реално отработен ден по еднодневен трудов договор", пише във фейсбук една от вносителките Илиана Жекова.

Подкрепата няма да се облага с данък и няма да се отчита като доход при социалното подпомагане. Тя ще се изплаща заедно с трудовото възнаграждение.

"Така работещите ще получават по-висок реален доход, земеделските производители ще намират по-лесно работна ръка, а държавата ще насърчава активното участие на пазара на труда. Това не е помощ за бездействие. Това е стимул за труд", пише още Жекова.