Кола блъсна изскочило на пътя четиригодишно дете във Видин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четиригодишно момиченце е пострадало при пътнотранспортно произшествие във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в петък около 13:59 часа на ул. „Екзарх Йосиф I" в областния град. На място е извършен оглед от оперативна група.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 57-годишен жител на Видин, е блъснал детето, след като то внезапно е навлязло на пътното платно. Вследствие на удара момиченцето е паднало на асфалта.

Пострадалото дете е транспортирано и настанено за лечение във видинската болница. То е с охлузвания и комоцио, като по данни на лекарите няма опасност за живота му.

Тестовете на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.