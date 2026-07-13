Илияна Йотова се поклони пред космонавта Александър Александров (Галерия)

Сбогуваме се с българския космонавт Александър Александров, който почина на 10 юли на 74-годишна възраст.

Поклонението пред генерал-майор Александров започна днес в 11 ч. в Централния военен клуб в София. На поклонението присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и руската посланичка у нас Елеонора Митрофанова.

Разделяме се с един от съвременните герои на България – достойният български космонавт генерал-майор Александър Александров, който посвети живота си на космическата наука и славата на Родината. Дано заветът му бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти, след като присъства на поклонението пред паметта на военния летец и космонавт генерал-майор Александър Александров в Централния военен клуб в София.

В съболезнователен адрес до семейството и близките му държавният глава откроява любовта на генерал-майор Александър Александров към авиацията и Космоса. Професията на военен пилот му даде вътрешна сила, самодисциплина и самоотверженост, така необходими за всеки космонавт, подчерта Йотова.

Държавният глава припомни успешното изпълнение на космическия полет през 1988 г. по международната програма „Шипка" и многобройните научни експерименти на борда на „Союз ТМ-5" и ги определя като апогей в професионалния път на Александър Александров. По думите ѝ тези мисии поставят България наравно със страните – пионери в космическите изследвания.

„Ще запомним генерал-майор (о.з.) Александър Александров с неговия принос към родната наука за Космоса и като пример за високо подготвен, отговорен и достоен български офицер, служил всеотдайно на Родината", подчерта Илияна Йотова.

Александров почина на 10 юли на 74-годишна възраст. Той излита на 7 юни 1988 г. и прекарва в Космоса 9 денонощия и 20 часа, от които 7 дни на орбиталната станция „Мир" на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5".

Александров е завършил специалност летец-инженер през 1974 г. До 1978 г. служи в бойните части на Военновъздушните сили като пилот на изтребител-бомбардировач в Двадесет и втори изтребително бомбардировъчен авиополк в с. Безмер.

През 1983 г. завършва аспирантура в Института за космически изследвания към Академията на науките на бившия СССР, Москва. Получава научна степен „кандидат на техническите науки" (сега доктор).

През 1977 г. Александров е избран за космонавт във втората група от програмата „Интеркосмос", заедно с първия български космонавт Георги Иванов. На 1 март 1978 г. пристига в Центъра за подготовка на космонавти за преминаване на обща космическа подготовка.

Готви се за космическия полет през 1979 г., при който е дубльор на Георги Иванов. Поради технически проблеми космическият полет на Георги Иванов е прекъснат по-рано и не се изпълнява програмата за изследване, която е предвидена за този полет.