Мокри кърпички и отпадъчни води замърсиха плажа във Варна след пороите

Мокри кърпички, тоалетна хартия, дамски превръзки и други хигиенни отпадъци бяха открити в морето и по плажната ивица между Централния и Южния плаж във Варна. За замърсяването е подаден сигнал в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в неделя около 10:30 часа.

Веднага след получаването му експерти на екоинспекцията са извършили проверка в района от вълнолома до заведението „Печката". На място е установено, че в морската вода и по пясъка има голямо количество мокри кърпички и други битови отпадъци, като замърсяването е най-силно в южната част на плажа и постепенно намалява в посока север.

Проверката е показала, че причината за замърсяването са проливните дъждове, паднали през нощта срещу 9 юли. Заради голямото количество вода и запушване на решетка към преливник на смесен битов колектор се е стигнало до преливане на смесени канализационни води към дъждовния колектор, който се зауства в Черно море.

Експертите са открили и следи от високи води, които потвърждават, че преливането е действително настъпило.

Към момента на проверката обаче вече не е установено изтичане на отпадъчни води към морето, което означава, че аварийната ситуация е била преустановена.

Битовата канализационна мрежа в района се стопанисва от „ВиК – Варна". На дружеството са дадени задължителни предписания незабавно да почисти замърсената плажна ивица и да премахне натрупаните отпадъци, които са запушили решетката на преливника.

От РИОСВ – Варна съобщиха, че ще извършат последваща проверка, за да установят дали предписанията са изпълнени.

По искане на Басейнова дирекция експерти от Регионалната лаборатория във Варна вече са взели проби от морската вода. Те ще бъдат изследвани за наличие на замърсяване, а резултатите от лабораторните анализи ще бъдат обявени след приключване на изпитванията.

Случаят е втори подобен за последните дни. След интензивните валежи в началото на юли също беше регистрирано преливане на канализационни води в района на Южния плаж, което наложи почистване на замърсените участъци от пясъчната ивица.