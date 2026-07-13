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Демерджиев: С 29-те нови дронове пожарите ще се гасят по-бързо

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Иван Демерджиев Кадър БНТ

Надявам се с новата техника да гаси пожарите по-бързо. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Коментарът си той направи по повод 29 нови дрона, които пожарната получи като част от съвместен проект с Министерството на труда и социалната политика.

Заедно с тях е купена и друга техника на обща стойност 7 млн. евро. Тя е взета по програма Развитие на човешките ресурси и е разделена на 28 проекта. Сред техниката има и триони, защитни средства и други. Част от парите са предвидени за обучения както на пожарникари, така и на доброволните формирования към тях.

Социалната министърка Наталия Ефремова се спря на доброто взаимодействие между институциите. А Демерджиев подчерта, че сътрудничеството е нетрадиционно, но ползотворно.

Иван Демерджиев Кадър БНТ

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