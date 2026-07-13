Велислава Петрова за 21-ия пакет санкции срещу Русия: Резервите ни бяха взети предвид, ще ги подкрепим

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Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим разширяването на сакнциите срещу Русия.

Това каза министърката на външните работи Велислава Петрова в Брюксел, където участва в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи.

По-рано днес БНТ съобщи, че руският патриарх Кирил и олигархът и бивш собственик на "Лукойл" Вагит Алекперов отпадат от 21-ия пакет санкции.

Именно срещу санкционирането на тях двамата България беше против, като първоначално премиерът Румен Радев дори спомена за вето. По-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов поясни, че страната ни няма да налага вето, но има резерви по отношение на 21-ия пакет. Италия също изрази несъгласие относно санкциите срещу патриарх Кирил.

Велислава Петрова отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия, заради възражения от Гърция в енергийната сфера и на Австрия във финансовата област.

"Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация, България може да постигне своето, когато успее аргументирано да си защити позицията", коментира Петрова, цитирана от БТА.

Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с наскорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите ѝ срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украйна.

"България търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и биха имали положителен ефект за нашата страна", поясни министърката.

По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украйна за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера.