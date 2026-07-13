Мотоциклет се вряза в автомобил на пътя край Балчик, двама пострадаха

Моторист удари отзад автомобил край село Стражица, той е в тежко състояние, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 12 юли, около 16:40 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по главен път I -9 на разклона за село Стражица. На място е установено, че мотоциклет „Сузуки", поради движение с несъобразена скорост и неспазване на дистанция се блъска в задната част на завиващ лек автомобил. Пострадал е водачът на мотоциклета, мъж на 45 години. Той е настанен в болницата „Св. Анна" в град Варна с фрактури на прешлени и ребра.

Пострадало е и возещото се на мотоциклета момиче на 17 години. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение с охлузвания и счупено кутре. Взети са проби за алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.