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Мотоциклет се вряза в автомобил на пътя край Балчик, двама пострадаха

Дияна Райнова

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45-годишен моторист и 17-годишно момиче са пострадали при катастрофа между мотоциклет и лек автомобил край балчишкото село Стражица Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

Моторист удари отзад автомобил край село Стражица, той е в тежко състояние, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 12 юли, около 16:40 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по главен път I -9 на разклона за село Стражица. На място е установено, че мотоциклет „Сузуки", поради движение с несъобразена скорост и неспазване на дистанция се блъска в задната част на завиващ лек автомобил. Пострадал е водачът на мотоциклета, мъж на 45 години. Той е настанен в болницата „Св. Анна" в град Варна с фрактури на прешлени и ребра.

Пострадало е и возещото се на мотоциклета момиче на 17 години. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение с охлузвания и счупено кутре. Взети са проби за алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.

45-годишен моторист и 17-годишно момиче са пострадали при катастрофа между мотоциклет и лек автомобил край балчишкото село Стражица Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

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