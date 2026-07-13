Прокурорската асоциация: Новата формула за заплатите застрашава независимостта

Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт. Това пише в позиция на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) по § 21 от проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г., с който се предлага промяна в механизма за определяне на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите.

От АПБ уточняват, че настоящото становище е отделно от вече изразената позиция на организацията по промените в Кодекса за социално осигуряване. Според прокурорската асоциация въпросът тук е различен – предлага се възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определяно като 60% от основната заплата на народен представител.

Според АПБ с тази промяна действащият механизъм, който се основава на обективен статистически показател, ще бъде заменен с формула, зависима от решенията на Народното събрание относно собствените му възнаграждения.

От организацията предупреждават, че така материалният статут на съдебната власт може да бъде поставен в зависимост от политически решения.

В позицията си АПБ посочва, че в проекта на Закона за държавния бюджет не е обяснено защо именно депутатската заплата е избрана за база за изчисляване на магистратските възнаграждения и защо е определено съотношение от 60%.

Според асоциацията не е отчетено и обстоятелството, че става дума единствено за основната заплата на народния представител, без да се включват допълнителните възнаграждения за заемани парламентарни длъжности и участие в комисии. Не са взети предвид и средствата, предвидени за сътрудници, експертна дейност и други разходи, свързани с изпълнението на депутатските функции.

От АПБ смятат, че по този начин предложената формула не осигурява пълна и обективна съпоставка между финансовото обезпечаване на магистратите и народните представители.

В позицията си прокурорската асоциация подчертава, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние.

Според организацията механизмът за определяне на заплатите в съдебната власт трябва да бъде ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не да зависи от текущи политически решения.

АПБ заявява, че § 21 от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. не следва да бъде подкрепян в настоящия му вид и настоява текстът да бъде преработен след извършване на цялостен правен, финансов и конституционен анализ.

На 23 юни стана ясно, че заплатите на чиновниците в администрацията и в съдебната система ще се вдигнат, за да започнат сами да плащат осигуровките си. Това ще стане на две стъпки.

Първата ще е още от 1 август, като осигурителната тежест ще е 20%. А като следваща стъпка ще започнат да се вдигат поетапно, за да стигнат 40%, както е за всички останали работещи българи.