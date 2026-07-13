Омбудсманът: В София има проблем с картите за транспорт на хора с увреждания

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до кмета на София Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров заради множество сигнали и жалби от граждани с увреждания, които срещат административни затруднения при издаването на преференциални карти за пътуване с обществения градски транспорт, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за сезирането е и конкретен случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност. След тежко сърдечно заболяване и няколко животоспасяващи операции мъжът не може да получи полагащата му се карта за градски транспорт, въпреки че разполага с валидно експертно решение на ТЕЛК.

Причината е, че той все още очаква разпореждане на Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия. Докато процедурата приключи, гражданинът е принуден да заплаща пълната стойност на пътуванията си в градския транспорт, въпреки признатото му увреждане.

В препоръката си до Столична община омбудсманът посочва, че подобни административни пречки поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение и ограничават възможността им да упражняват права, гарантирани от националното и международното законодателство.

Велислава Делчева подчертава, че институциите трябва да организират работата си така, че гражданите да не бъдат лишавани от полагащата им се подкрепа заради забавени административни процедури.

„При действието на ратифицираната от Република България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, отговорните държавни и местни органи следва да вземат все повече подходящи и ефективни мерки, за да насърчават, защитават и гарантират пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания", посочва омбудсманът.

В препоръката си Делчева предлага да бъде преразгледано изискването по чл. 29, ал. 1, т. 15 от Наредбата на Столичния общински съвет за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Според омбудсмана условието хората с увреждания с намалена работоспособност от 50% до 70,99% да бъдат „получаващи пенсия", за да ползват преференциална карта, ги поставя в положение на неравно третиране спрямо лицата, регламентирани в чл. 29, ал. 1, т. 16 от същата наредба, която е в сила от 5 април 2018 г.

Общественият защитник обръща внимание, че изискването гражданите с увреждания първо да получат разпореждане за отпускане на пенсия, за да имат достъп до преференциален транспорт, създава сериозни затруднения в периода между издаването на решението на ТЕЛК и приключването на пенсионното производство.

По думите на Делчева това води до неравно третиране на хора, които вече са признати за лица с увреждания и имат право на съответната подкрепа. Тя призовава Столична община да предприеме действия, така че административните процедури да не се превръщат в пречка пред упражняването на законово гарантирани права.