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Доброволци видели пастрока на издирваната Наталия, но тя не била с него

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Издирваната Наталия и Асен Симеонов

Доброволци, които участват в акцията по издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново, твърдят, че са видели пастрока ѝ Асен Симеонов в района на село Величково. Детето се издирва вече 14 дни. 

Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов.

"Предната вечер го гонихме във Величково също, като е минал покрай наш доброволец, разпознат е напълно - по начина, по който си служи с фенерчето, по начина, по който бяга, прийомите, с които си служи са идентични. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия е скрита някъде, не се знае в какво състояние. Може да е край местен водопад, пещера, изоставена къща", твърди пред БНТ доброволецът Боян Доцев.

Наталия беше изведена от дома ѝ през нощта на 30 юни от 40-годишния Асен Симеонов.

На 1 юли за 11-годишната Наталия беше активиран и Amber alert. Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. Посочва се, че Наталия е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см. При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. Обяснено е, че за последно е видяна на 30 юни в в района на село Константиново, област Варна.

Добавена е и снимката на Асен Симеонов. Посочено е, че е с детето. Мъжът е на 40 години, висок око 170 см, късо подстриган, едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.

Издирваната Наталия и Асен Симеонов

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