ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха колата на украинец, карал пиян край Каварна

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23215050 www.24chasa.bg

34-годишен е в критично състояние, паднал от електрическа тротинетка в пловдивско село

24 часа Пловдив онлайн

1180
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тротинетка

Шофьор блъсна малолетно момче в кръстовище ден по-късно

34-годишен мъж е в болница в критично състояние след падане от електрическа тротинетка в пловдивското село Ръжево Конаре, съобщиха от полицията.

Инцидентът е възникнал в събота около 21,30 ч. Пострадалият е бил откаран в здравно заведение със сериозни травми, взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая се води досъдебно производство в Районното управление в Хисаря.

В неделя по обяд в Болярци пък лек автомобил "Опел" отнел предимството и блъснал тротинетка, която минавала през кръстовище. Малолетният ѝ водач е оставен под лекарско наблюдение с рани по главата и тялото. Шофьорът на колата, на 25 години, е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. 

Тротинетка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)