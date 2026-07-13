34-годишен е в критично състояние, паднал от електрическа тротинетка в пловдивско село

Шофьор блъсна малолетно момче в кръстовище ден по-късно

34-годишен мъж е в болница в критично състояние след падане от електрическа тротинетка в пловдивското село Ръжево Конаре, съобщиха от полицията.

Инцидентът е възникнал в събота около 21,30 ч. Пострадалият е бил откаран в здравно заведение със сериозни травми, взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая се води досъдебно производство в Районното управление в Хисаря.

В неделя по обяд в Болярци пък лек автомобил "Опел" отнел предимството и блъснал тротинетка, която минавала през кръстовище. Малолетният ѝ водач е оставен под лекарско наблюдение с рани по главата и тялото. Шофьорът на колата, на 25 години, е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен.