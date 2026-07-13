Спипаха 18-годишен без книжка да кара трактор пиян в първомайско село

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По-възрастен шофьор бил спрян межди Шишманци и Белозем с 2,2 промила алкохол

18-годишен неправоспособен младеж осъмна в Районното управление в Първомай, след като бил заловен да кара колесен трактор след употреба на алкохол, съобщиха от полицията.

Около 21,50 ч. в събота, при патрулиране в село Добри дол като част от спецакция в малките населени места, униформени спрели за проверка трактора. Оказало се, че тийнейджърът зад волана няма книжка, а пробата му с дрегер отчела над 1,9 промила.

В първите минути на следващия ден в село Езерово полицаи заловили 39-годишен мъж, управлявал нерегистрирано АТВ под въздействие на три вида наркотични вещества. Също в ранните часове на неделя екип на Районното управление в Раковски пък заловил нарушител на 51 години. Между селата Шишманци и Белозем той шофирал лек автомобил "Сеат" с концентрация на алкохол около 2,2 промила.

Срещу всички извършители се водят бързи производства.