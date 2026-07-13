Двама отвлякоха 16-годишен в Студено буче, той успя да избяга

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Монтанската полиция разследва отвличане на 16-годишно момче в село Студено буче.

Сигналът е подаден на 11 юли от бащата на детето. Предната вечер младежът отишъл на гости при приятел в селото. Оттам мъж на 46 години и още един го качили в автомобил и го отвели.

Момчето успяло да избяга от извършителите и да се свърже по телефона с близките си. Открит е в село в област Търговище. Полицаи от районното в Попово са го открили в добро състояние.

Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – град Монтана.