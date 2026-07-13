ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха колата на украинец, карал пиян край Каварна

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23215203 www.24chasa.bg

Двама отвлякоха 16-годишен в Студено буче, той успя да избяга

1764
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полицаи от Монтана разследват отвличане на 16-годишно момче от град Вършец

Монтанската полиция разследва отвличане на 16-годишно момче в село Студено буче. 

Сигналът е подаден на 11 юли от бащата на детето. Предната вечер младежът отишъл на гости при приятел в селото. Оттам мъж на 46 години и още един го качили в автомобил и го отвели. 

Момчето успяло да избяга от извършителите и да се свърже по телефона с близките си. Открит е в село в област Търговище. Полицаи от районното в Попово са го открили в добро състояние. 

Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – град Монтана.

Полицаи от Монтана разследват отвличане на 16-годишно момче от град Вършец

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)