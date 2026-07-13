Дъщерята на Орлин Алексиев шофирала порше с 1,89 промила, ако я осъдят, ще плаща колата

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Дъщерята на Орлин Алексиев шофирала поршето си с 1,89 промила. Това оповестиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура. Установено е, че обвиняемата е шофирала с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1.89 промила. Концентрацията на алкохол в кръвта е доказана с експертна справка, пише в съобщението.

Тя ще трябва да заплати равностойността на лекия автомобил „Порше" в случай, че бъде призната за виновна по повдигнатото й обвинение, добавят от следствието.

Прокуратурата е привлякла Алексиева към наказателна отговорност за шофиране след употреба на алкохол.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12 юли обвиняемата Дарина Алексиева е управлявала лек автомобил марка „Порше" по ул. „Околовръстен път" в гр. София, когато е самокатастрофирала.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Алексиева не е осъждана, няма криминалистични регистрации и е съдействала в хода на разследването. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение „гаранция в пари" в размер на 5 000 евро, която следва да бъде платена в срок до 10 дни.

Шофьорската й книжка е отнета, а разследването по случая продължава.

Орлин Алексиев едва сутринта на 12 юли е разбрал за инцидента с дъщеря си.

В автомобила с нея е пътувал и приятелят й, който е 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания след катастрофата.

Орлин Алексиев е български политик, съветник в Столичния общински съвет в три поредни мандата от партия ГЕРБ.

За него неофициално се твърди през годините, че стои зад партията на Слави Трифонов "Има такъв народ", а при последните избори е помагал на партия "Сияние". По времето, когато партията на тв водещия беше във властта, за Орлин Алексиев пак неофициално се твърдеше, че има сериозно влияние в сферата на здравеопазването, икономиката и транспорта.