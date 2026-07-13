Деца са освободили от скорост колата, блъснала момченце в Орлинци

Деца са влезли в незаключената кола и са я освободили от, което е довело до потеглянето ѝ на заден ход и до тежкия инцидент с момченце на година и половина в село Орлинци, община Средец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Произшествието стана на 11 юли. По данни на полицията група деца са проникнали през страничната врата на „Фолксваген Каравел", след което колата е потеглила сама назад и е блъснала детето, което се е намирало зад превозното средство.

При инцидента момченцето е получило тежка черепно-мозъчна травма и наранявания в областта на гръдния кош. То е транспортирано и настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, като остава с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.