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Деца са освободили от скорост колата, блъснала момченце в Орлинци

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При инцидента момченцето е получило тежка черепно-мозъчна травма и наранявания в областта на гръдния кош. Детето е още в болница с опасност за живота. Снимка: Снимка: Архив

Деца са влезли в незаключената кола и са я освободили от, което е довело до потеглянето ѝ на заден ход и до тежкия инцидент с момченце на година и половина в село Орлинци, община Средец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Произшествието стана на 11 юли. По данни на полицията група деца са проникнали през страничната врата на „Фолксваген Каравел", след което колата е потеглила сама назад и е блъснала детето, което се е намирало зад превозното средство.

При инцидента момченцето е получило тежка черепно-мозъчна травма и наранявания в областта на гръдния кош. То е транспортирано и настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, като остава с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

При инцидента момченцето е получило тежка черепно-мозъчна травма и наранявания в областта на гръдния кош. Детето е още в болница с опасност за живота.

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