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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23215572 www.24chasa.bg

Иззеха колата на украинец, карал пиян край Каварна

Дияна Райнова

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Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

Иззеха автомобила на украинец, карал под въздействието на алкохол по пътя край Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 10 юли, около 18:20 часа по главен път I-9 в района на град Каварна е спрян за проверка лек автомобил „Нисан" с украинска регистрация, управляван от 51-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,08 промила.

Превозното средство е иззето по надлежен ред. На 11 юли, около 21:05 часа в град Генерал Тошево при проверка на лек автомобил „БМВ", управляван от 32-годишен мъж, дрегерът отчита 2,00 промила алкохол. На 10 юли, около 18:20 часа в град Балчик при проверка на мотопед „Пежо", управляван от 40-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 1,89 промила. Лицата са задържани за срок до 24 часа.

По случаите са образувани досъдебни производства.

Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

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