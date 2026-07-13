ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси е участвал в 54 удара на Аржентина, с 5 по-ма...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23215596 www.24chasa.bg

Двама отвлекли 20-годишна край Пазарджик, държали я под ключ, пребивали я и принуждавали да проституира

8748
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
насилие. Снимка: pixabay

30-годишен мъж и 41-годишна жена са обвинени за трафк на хора и отвличане на 20-годишна жена. Мъжът е обвинен и за побой над пострадалата. Това съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора. 

Престъпленията са извършени между 7 и 14 февруари в Пазарджик, София и Стара Загора. 20-годишната жена е била отвлечена край Пазарджик. Похитителите я отвели първо в София, а след това в Стара Загора. Там била принуждавана да проституира. 

Двамата я връзвали с кабели и я пребивали. При един от случаите е била счупена и дясната ѝ ръка. Младата жена е била държана заключена. 

След извършване на престъпленията обвиняемите напуснали страната и били обявени за издирване. Те са задържани на 10 юли при завръщането си в България.

С постановление на наблюдаващ прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Районната прокуратура е внесла в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

насилие. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)