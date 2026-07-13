Двама отвлекли 20-годишна край Пазарджик, държали я под ключ, пребивали я и принуждавали да проституира

30-годишен мъж и 41-годишна жена са обвинени за трафк на хора и отвличане на 20-годишна жена. Мъжът е обвинен и за побой над пострадалата. Това съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора.

Престъпленията са извършени между 7 и 14 февруари в Пазарджик, София и Стара Загора. 20-годишната жена е била отвлечена край Пазарджик. Похитителите я отвели първо в София, а след това в Стара Загора. Там била принуждавана да проституира.

Двамата я връзвали с кабели и я пребивали. При един от случаите е била счупена и дясната ѝ ръка. Младата жена е била държана заключена.

След извършване на престъпленията обвиняемите напуснали страната и били обявени за издирване. Те са задържани на 10 юли при завръщането си в България.

С постановление на наблюдаващ прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Районната прокуратура е внесла в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".