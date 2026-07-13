Кметът на Монтана подари торта на дълголетник от Монтана

Кметът на Монтана Златко Живков поздрави един от най-възрастните жители на общината Райко Атанасов по повод 95-тата му годишнина. За рождения си ден той пожелал да му дойде кметът на гости и това се случи.

„Чичо Райко е един от най-активните и упорити хора, който познавам. Когато се захване с общественополезно дело не се отказва. Благодарение на неговата настоятелност преди години общината изгради подход за хора с увреждания в един от входовете на жилищен комплекс „Аврора". Да бъде жив и здрав още много години и да е все така бодър", пожела му кметът.

Райко Атанасов е бивш военен метеоролог на авиобаза Габравница. Много се радва на новината, че летището отново ще се използва. А затова как се стига до 95 години казва: „Търся предимно спокойствие, избягвам неприятностите и се радвам на близостта на децата си, внуците и правнуците. Това ме запази толкова години."

Дълголетникът всеки ден излиза навън макар и с количка. Той е един от редовните потребители на общински услуги – личен асистент, социален патронаж.

„Към младите имам такава заръка, да бъдат смирени, да се съобразяват със своите родители и да не пушат", съветва рожденикът.