Забавена експертиза отложи делото за катастрофата с 12-годишната Сияна

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Делото за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 11 септември. Това стана ясно днес, когато трябваше да се проведе поредното заседание по процеса в Окръжния съд в Плевен.

В съдебната зала се явиха прокурорите от Софийската окръжна прокуратура Наталия Николова и Христина Лулчева, защитникът на обвиняемия Явор Нотев, самият подсъдим и едно от вещите лица по назначената комплексна съдебна експертиза – инженер Божидар Илиев.

Частните обвинители и техният представител не присъстваха на заседанието. В постъпила в съда молба адвокатът им е посочил, че поради липсата на изготвена експертиза участието им в заседанието е безпредметно.

Съдът не даде ход на делото, тъй като отсъствието на частните обвинители е пречка за извършването на процесуални действия и събирането на доказателства. Магистратите посочиха, че неизготвянето на експертизата не представлява уважителна причина за неявяване и изискаха до следващото заседание да бъдат представени доказателства за причините за отсъствието.

Обвиняем по делото е шофьорът на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на 31 март 2025 г. на пътя Бяла – Ботевград, в района между селата Телиш и Радомирци.

Според обвинението товарната композиция, движеща се с около 83 км/ч при разрешена скорост от 70 км/ч, е загубила устойчивост при мокра настилка, завой и неравности по пътя. Прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната лента, където се е движел автомобилът, в който са пътували Сияна и нейната баба, пише БТА.

Въпреки предприетото аварийно спиране от водача на лекия автомобил, последвал челният сблъсък, при който момичето загина, а шофьорът на автомобила получи телесни наранявания.

Подсъдимият в момента е с мярка за неотклонение „задържане под стража".