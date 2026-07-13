Областният управител на Велико Търново забрани къпането в неохраняеми водоеми

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Заповед за забрана за къпане в неохраняеми и необезопасени водоеми издаде областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов.

Заповедта касае ползването на язовири, езера, канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища на територията на област Велико Търново. Изрично забранено е къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в тях.

Къпането, плуването и водните спортове са разрешени единствено в максимално обезопасени водни площи, посочват от областната администрация.

Собствениците, арендаторите, концесионерите, наемателите и ползвателите на водни обекти са длъжни да поставят съответните забранителни табели. Те трябва да са за на разстояние не по-голямо от 200 метра помежду си, а контролът за спазване на забраната да е постоянен.

Басейните за обществено ползване трябва да са максимално обезопасени и да се наблюдават от спасители.

Водните площи, които не са отдадени под наем или концесия, са отговорност на кметовете на съответната община, уточняват от кабинета на областния управител.

Регионалното управление на образованието – Велико Търново има задължение, чрез директорите на училища и детски градини, да организира и проведе необходимата превантивна и разяснителна дейност за безопасно къпане и плуване на учениците и децата.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Велико Търново, Регионалната здравна инспекция – Велико Търново, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново и Българският червен кръст – Велико Търново трябва да извършват съвместни проверки; да осигурят курсове за обучение и квалификация на водни спасители; да подготвят и разпространяват информационни материали за безопасност при къпане. Съдействие се изисква и от Областна дирекция на МВР.

При нарушения ще има и санкции, предупреждават от областната управа.