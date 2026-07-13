Прокуратурата поиска подсъдимият за убийството на жена си в Бегово да бъде задържан в залата

Няма категорични доказателства за вината на Любомир Петров, изтъкна защитата му и настоя той да бъде оправдан

Прокуратурата поиска подсъдимият за убийството на жена си в пловдивското село Бегово Любомир Петров да бъде признат за виновен и задържан в залата. 21-годишната Красимира Куковска беше открита мъртва с рана от въздушна пушка в дома си на 11 септември 2020 г. Задържан и обвинен първоначално в смърт по непредпазливост, а впоследствие и в умишлено убийство беше бащата на двете й деца Любомир Петров. В началото той твърдял, че Красимира се е самоубила, след това, че двамата са се сборичкали и тя е загинала от случаен изстрел на притежаваната от тях пушка, а сега – че я е намерил мъртва в дома й. Той изкара близо 2 години зад решетките, после беше пуснат под домашен арест, а към момента е с парична гаранция. Затова и прокурорът по делото поиска, ако бъде осъден, да му бъдат сложени белезници веднага.

Куковска загубила родителите си съвсем млада, но наследила земеделския им бизнес и била доста заможна. Според прокуратурата тя осигурявала на Любомир Петров луксозен начин на живот, но отношенията им се обтегнали, тя си намерила нов приятел и накарала бащата на децата си да напусне къщата й. В деня преди смъртта на Красимира Любомир Петров й се обадил над 20 пъти, отделно й писал съобщения. „Обвинението е за умишлено убийство с користна цел, защото той е бил пред сериозната угроза да загуби финансовото благополучие, към което се е стремял. Престъплението е извършено и в условията на домашно насилие, защото става дума за емоционален тормоз", подчерта прокурорът Галина Андреева-Минчева. И допълни, че версията му, че е намерил мъртва Красимира, се разколебава сериозно от факта, че пушката е местена от него и даже почиствана с потника на баща му. Андреева-Минчева заяви, че няма основания за налагане на доживотен затвор или на това наказание без замяна, но поиска присъда, ориентирана към законовия максимум от 20 години. За осъдителна присъда настояха и адвокатите на близките на Красимира – освен двете си деца, тя има живи баба и дядо. „Той оставя двете момичета без майка, точно тогава, когато те имат най-голяма нужда от нея", заяви защитникът на двете дъщери Николай Марковски.

Адвокатите на Любомир Петров настояха, че няма доказателства за вината му и той трябва да бъде оправдан. Защитникът му Васил Василев нарече "махленски приказки" и „битовизми" свидетелските показания за скъпите коли и вещи, купувани от Красимира на Любомир. Адвокат Светлана Званчева пък подчерта, че Красимира Куковска била доста пълна, имала комплекс на тази тема, направила си операция и когато решила, че вече изглежда добре, сама си потърсила и намерила нов приятел във фейсбук. „За да оправдае себе си, тя давала на близките си различи обяснения и се опитвала да изкара виновен Любомир", каза тя. И подчерта, че във фаталния ден Красимира е взела пушката, не за да се отбранява евентуално от Любомир, както твърди държавното обвинение, а с намерение тя да му посегне.

Пледоариите продължават, а след това предстои произнасянето на Окръжния съд в Пловдив.