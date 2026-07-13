Сашо Кадиев снима клип, докато вози дъщеря си. Дремеше му на жилетката, но го глобиха (Видео)

51 евро глоба и загуба на 8 точки си докара актьорът Александър Кадиев след наглед забавно видео как вози дъщеря си в дъжда. Синът на Катето Евро снимал клипа, докато шофира.

Нарушението е извършено вчера в София. Кадиев ползва селфи стик. "Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките", смее се Кадиев в клипа. На него той вози 11-годишната си дъщеря Катерина. Детето видимо се забавлява. Актьорът е качил видеото в личния си профил във фейсбук. В коментарите хората го критикуват, че извършва нарушение.

От СДВР го видели и глобили актьора. Санкцията е 51 евро и отнемане на 8 точки. Той вече е получил глобата.

"Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам отговорността. Само ми се иска същата решителност да виждахме и към онези, които 40 години крадат държавата, милиардите ни и бъдещето ни. Към хората, заради които пътищата ни приличат на смъртоносен капан, мантинелите убиват, здравеопазването потъва в корупция и злоупотреби за стотици милиони, както и за всички останали проблеми, с които живеем всеки ден, а институциите твърде често гледат в друга посока.

Законът трябва да важи за всички. И за гражданина с телефона. И за човека, който е откраднал цяла държава", написа Кадиев.