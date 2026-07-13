Любимият фестивал за македонска песен Пирин Фолк отново ще събере почитателите на фолклора в Сандански. На 28, 29 и 30 август 2026 г. Летният театър ще бъде домакин на 34-тото издание на престижния форум, който и тази година ще предложи незабравими музикални срещи, нови песни и вълнуващи конкурсни вечери.

Организаторите Фен Фолк ТВ и Община Сандански обещават много вълнуващи емоции в трите фестивални вечери. Програмата отново съчетава най-доброто от традицията и съвременното звучене на македонската песен, като среща на една сцена утвърдени изпълнители и талантливите участници в конкурсната програма.

Фестивалът ще бъде открит на 28 август (петък) с 10-ото издание на Детски Пирин Фолк. На сцената ще се представят 20 млади таланти на възраст от 8 до 15 години, които ще се съревновават с изпълнения на живо. По повод юбилейното издание са подготвени специални изненади, а засиленият интерес към конкурса тази година доведе до разширяване на броя на допуснатите участници.

Специален гост в първата фестивална вечер ще бъде Донко Марков – първият носител на Голямата награда на Детски Пирин Фолк и многократен лауреат на фестивала, който ще представи любими песни от своя репертоар. Специален акцент ще бъдат изящните изпълнения на Трио Булгарина, които през 2018 година направиха истинска сензация, след като спечелиха едновременно първите награди в Конкурса за изпълнителско изкуство и в Конкурса за авторска македонска песен. Те ще се изявят на сцената заедно с танцьорите от Ансамбъл Чинари и ще представят впечатляващ спектакъл, в който музика и танц ще се слеят в едно незабравимо преживяване.

На 29 август (събота) ще се състои Конкурса за изпълнителско изкуство, в който участниците ще демонстрират своето вокално майсторство и артистично присъствие с изпълнения на македонски песни. След конкурсната програма журито ще отличи най-добрите изпълнители.

Специален гост ще бъде Мария Чакърдъкова, която е сред най-ярките нови имена в българския фолклор. Заедно с танцьорите от Неврокопския ансамбъл тя ще поднесе пъстра музикална програма, изпълнена с енергия, темперамент и песни, които поколения българи носят в сърцето си. На сцената ще се изяви и Вили Рай – изпълнител с ярък почерк и индивидуален стил. Тя е носител на множество отличия от форума и безспорна любимка на публиката.

Кулминацията на фестивала ще настъпи на 30 август (неделя) с Конкурса за авторска македонска песен – вечерта, в която ще прозвучат новите песни, създадени специално за Пирин Фолк 2026. След представянето им ще бъдат връчени наградите на победителите в различните категории.

Последната вечер ще бъде още по-вълнуваща с участието на две обичани звезди. Теодора, която има множество изяви на сцената на Пирин Фолк, ще заложи на специално подготвена за фестивала програма. Талантливата изпълнителка подготвя чисто нови авторски песни, които ще представи за първи път пред публиката в Сандански. Големият финал ще постави ангелогласната Деси Слава, която винаги е подчертавала, че българският фолклор е поставил основите на нейния творчески път. Тя също ще зарадва зрителите в Летния театър и пред малките екрани с изключителна селекция от любими македонски песни.

И тази година Пирин Фолк ще събере на една сцена доказани имена и млади таланти, превръщайки фестивала в място, където традицията среща новото поколение изпълнители. Очаква се десетки почитатели на фолклора да изпълнят Летния театър в Сандански и заедно да преживеят три незабравими вечери.

Фестивалът ще бъде излъчван на живо по БНТ 1, БНТ 4, Фен Фолк ТВ, Фен ТВ и EKids, а слушателите ще могат да проследят конкурсните вечери в ефира на БНР-Благоевград.

От 28 до 30 август Сандански отново ще се превърне в столицата на македонската песен. В продължение на три фестивални вечери Пирин Фолк 2026 ще предложи богата музикална програма, ярки таланти, нови песни, впечатляващи изпълнения и неподправени емоции, които остават завинаги в сърцето на публиката.

Билетите за Пирин Фолк 2026 вече са в продажба в мрежата на Eventim и Туристически информационен център - Сандански.

Организатори: Фен Фолк ТВ, Община Сандански, Мюзик Медия Клъстер

*Билети: https://bit.ly/4aNQgTL