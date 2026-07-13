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Започнаха проверки на каращи тротинетки и велосипеди в пешеходната зона в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

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Полицаи проверяват каращите тротинетки, велосипеди и скутери в пешеходната зона в Пазарджик

По уточнен график започват проверки за водачи на индивидуални електрически средства за придвижване, по известни като електрически тротинетки или скутери. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Проверките се осъществяват съвместно с представители на сектор "Пътна полиция", Община-Пазарджик, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отдел "Закрила на детето". Проверките обхващат основно централната градска част на гр. Пазарджик в района на площад "Константин Величков", пешеходната зона в центъра и Градската градина. Освен водачите на електрически превозни средства се осъществява и контрол над велосипедистите.

Най-солените са глобите от малко над 250 евро за родители, които да предоставили на децата си , ненавършили 16 години да управляват електрически тротинетки.

Полицаи проверяват каращите тротинетки, велосипеди и скутери в пешеходната зона в Пазарджик
Полицаи проверяват каращите тротинетки, велосипеди и скутери в пешеходната зона в Пазарджик
Полицаи проверяват каращите тротинетки, велосипеди и скутери в пешеходната зона в Пазарджик

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